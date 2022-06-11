«Нужно успокоить Россию»: Запад подталкивает Украину к компромиссу

Разговоры о передаче Украиной своих территорий России ведутся, подтвердил канадский парламентарий Иван Бейкер. Он подчеркнул, что западные страны уже устали от кризиса на Украине и напомнил о словах французского президента о том, что Москву стоит «успокоить». О полемике вокруг украинских территорий — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Призывы к Киеву уступить часть территорий России показывают, что Запад уже устал от украинского кризиса, который усугубился с началом спецоперации РФ. Об этом сказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

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"Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить [Россию]", – отметил политик в эфире телеканала "Украина 24".

Он подтвердил, что передача Украиной части своих территорий обсуждается. Бейкер добавил, что этот вопрос его беспокоит.

В интервью французскому изданию Ouest France Макрон сказал, что Россию нельзя унижать и подавлять. По его словам, это необходимо для нахождения дипломатического выхода из ситуации, которая будет на момент окончания спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Запад подталкивает Киев к заключению мира с Москвой на выгодных для российской стороны условиях, пишут "Украинские новости".

"Всем очень хочется максимально нас немного толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодного для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы", – подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что одни союзники хотят получить финансовую выгоду, другие – политическую. По мнению политика, это происходит из-за того, что в мире растет усталость от кризиса на Украине, и Запад хочет уже "какой-нибудь" результат. Но Киеву необходим свой результат, который соответствовал бы позиции украинской стороны.

Тем временем эксперт Хью Де Сантис, который занимался вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте, уверен, что странам-участницам НАТО стоит подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, чтобы Киев уступил Москве территории и принял нейтральный статус.

"Военная победа Украины маловероятна, и единственной реалистичной целью является достижение результата путем переговоров", – утверждает он.

Кроме того, Североатлантический альянс, по мнению специалиста, должен ограничить поставки вооружения для ВСУ, что может стать "рычагом давления на Киев", и наладить отношения с российским руководством.

На Украине такие призывы воспринимают в негативном ключе.

"Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией", – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Он отметил и риторику западных партнеров, которые утверждают, что "хотят вернуть старый, довоенный образ жизни", из-за чего Украине стоит пойти на компромиссы. Подоляк подчеркнул, что Киев не станет участвовать в этой дискуссии, так как не намерен торговать гражданами, территориями или суверенитетом.

"Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием", – ответил он на призывы партнеров.