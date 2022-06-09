Пока вы не уснули: последствия вступления Украины в ЕС и один из главных ударов по России

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Путин назвал санкции на импорт микроэлектроники одним из главных ударов по России

Санкции на импорт микроэлектроники стали одним из главных направлений «удара» по России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен», — заявил Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики в ответ на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.

В США раскрыли последствия вступления Украины в ЕС

Одобрение Еврокомиссией заявки Украины на членство в Евросоюзе может разозлить другие страны-кандидаты на вступление в альянс и обернутся для региона сложными последствиями. Такое мнение в своей авторской статье для CNBC выразила журналист Сильвия Амаро. Она уверена, что одобрение заявки Украины во многом номинально и станет «лишь началом долгого и трудного пути». Кроме того в списках есть страны, которые ждут рассмотрения своих кандидатур на вступление в ЕС намного дольше Киева и они могут остро отреагировать на поблажку Зеленскому со стороны ЕК.

Лавров обратился с призывом к Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров призвал киевские власти отказаться от милитаристской риторики и сосредоточиться на мирном урегулировании. Об этом пишет RT. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». С 28 февраля велись российско-украинские переговоры, однако сейчас они приостановлены.

ЕС призвал не покупать у России зерно

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС призывает страны не покупать у России зерно, объясняя это тем, что оно может быть вывезено с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять, происхождение зерна», — заявил он.

Депутат назвал предварительные сроки окончания СВО

Депутат Госдумы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов выразил надежду, что специальная операция на Украине завершится к концу этого года. Об этом пишет РИА Новости. Сам Делимханов принимал участие в спецоперации на Украине и в республиках Донбасса и рассчитывает, что конфликт удастся завершить в этом году.

В России разрешили без суда выселять из квартиры за неуплату

Конституционный суд (КС) РФ подтвердил право арендодателей выселять жильцов из квартиры за неуплату во внесудебном порядке. Как отмечает Life, своим решением КС защитил право сторон на свободу договора. Речь идет о деле петербурженки, которая переехала в Калининград и арендовала квартиру на 11 месяцев. Женщина прожила в съемной квартире чуть более двух месяцев, после чего владелица жилья выселила ее якобы за неуплату.

«Вам не хватит смелости снять наказание с россиян»

РИА НОВОСТИ / MAJA HITIJ/GETTY IMAGES

В среду, 8 июня, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в очередной раз невпопад сказал нечто про отстранение российских спортсменов. Руководитель МОК уже не замечает собственного лицемерия, когда в один день он говорит, что Россию надо наказать за нарушение перемирия, в другой – что заботится о безопасности наших спортсменов за границей, в третий – что атлеты не должны страдать только из-за того, что у них есть российский паспорт.

Собчак назвала «чудовищным» логотип нового McDonald’s

Логотип новой сети ресторанов быстрого питания, которая заменит McDonald’s, безрадостный и просто «чудовищный». Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Ксения Собчак. Ранее стало известно, что новая сеть, пришедшая на замену McDonald’s, определилась с логотипом. На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. При этом в компании заявили, что зеленый фон «символизирует качество продукции и обслуживания».

Криминального авторитета задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержали одного из наиболее опасных криминальных авторитетов Украины Артура «Тучу» Горобца. Как сообщает Readovka, он занимался «перевоспитанием» гражданских, которые поддерживают Россию. «Туча» был задержан бойцами Росгвардии — информацию подтвердил командир Запорожского ополчения Владимир Новиков. По его словам, Горобец отстреливался и пытался скрыться, но росгвардейцы ранили его и задержали. Сейчас преступника проверяют на причастность к деятельности СБУ.

Раскрыта судьба квартиры Пугачевой на Тверской