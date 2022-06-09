В Совете Европы отреагировали на смертные приговоры наемникам в ДНР

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила вынесение в Донецкой Народной Республике (ДНР) смертных приговоров трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне Киева. Ее заявление распространила в четверг пресс-служба организации.
"Я решительно осуждаю вынесенные сегодня приговоры к смертной казни", - заявила она.
Пейчинович-Бурич подчеркнула, что смертной казни "не место на европейском континенте", поскольку она "несовместима с человеческим достоинством и представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение".
"От имени Совета Европы я призываю к соблюдению общеевропейских принципов прав человека, с которыми сегодняшнее решение несовместимо", - заключила она.
Суд в Донецке в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. В Генпрокуратуре республики сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР "Совершение преступлений группой лиц", ст. 323 УК ДНР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и ст. 430 УК ДНР "Наемничество". Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.
Как сообщил ТАСС один из адвокатов осужденных Павел Косован, наемники из Великобритании и Марокко будут обжаловать приговор в Верховном суде ДНР.