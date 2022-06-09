В Совете Европы отреагировали на смертные приговоры наемникам в ДНР

Суд в Донецке в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. В Генпрокуратуре республики сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР "Совершение преступлений группой лиц", ст. 323 УК ДНР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и ст. 430 УК ДНР "Наемничество". Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.