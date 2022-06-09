Politico рассказала о влиянии Илона Маска на украинский кризис

Газета Politico рассказала, что система спутниковой связи Илона Маска Starlink оказала серьезное влияние на украинский конфликт. Украинские военные пользуются системой для планирования атак, связи с семьями и для компьютерных игр на досуге.

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Politico поговорила с одним из украинских военных - Алексеем, который отказался назвать свою фамилию по соображениям безопасности. Он - опытный пользователь Starlink.

«Планируя контратаку или артиллерийский обстрел, он связывается со своим начальством для получения приказов через прямоугольный бело-серый спутниковый приемник Starlink, спрятанный в неглубокой яме в саду заброшенного коттеджа. Высокотехнологичное оборудование подключено к шумному генератору», - рассказала газета.

Сослуживцы Алексея используют приемники Starlink, чтобы сообщить родным и друзьям, что они в безопасности. Зашифрованные спутниковые сообщения свободно ходят через Starlink, тогда как местная сеть сотовой связи давно отключена.

В свободное время украинские солдаты следят за последними событиями через интернет-соединение Starlink и играют в Call of Duty на своих смартфонах.

В конце февраля украинские власти обратились к Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink. Через несколько дней после этого сервис Starlink стал доступен на Украине.

Как отмечает Politico, украинский опыт «разбудил аппетит» западных военных к Starlink. Западные командиры были впечатлены способностью компании за несколько дней доставить на Украину тысячи спутниковых станций размером с рюкзак и поддерживать их в рабочем состоянии, несмотря на хакерские атаки.