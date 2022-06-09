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1 час назад

Politico рассказала о влиянии Илона Маска на украинский кризис

Мария Иванова

Газета Politico рассказала, что система спутниковой связи Илона Маска Starlink оказала серьезное влияние на украинский конфликт. Украинские военные пользуются системой для планирования атак, связи с семьями и для компьютерных игр на досуге.

Politico рассказала о влиянии Илона Маска на украинский кризис
Фото: ReutersReuters

Politico поговорила с одним из украинских военных - Алексеем, который отказался назвать свою фамилию по соображениям безопасности. Он - опытный пользователь Starlink.

«Планируя контратаку или артиллерийский обстрел, он связывается со своим начальством для получения приказов через прямоугольный бело-серый спутниковый приемник Starlink, спрятанный в неглубокой яме в саду заброшенного коттеджа. Высокотехнологичное оборудование подключено к шумному генератору», - рассказала газета.

Сослуживцы Алексея используют приемники Starlink, чтобы сообщить родным и друзьям, что они в безопасности. Зашифрованные спутниковые сообщения свободно ходят через Starlink, тогда как местная сеть сотовой связи давно отключена.

В свободное время украинские солдаты следят за последними событиями через интернет-соединение Starlink и играют в Call of Duty на своих смартфонах.

В конце февраля украинские власти обратились к Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink. Через несколько дней после этого сервис Starlink стал доступен на Украине.

Как отмечает Politico, украинский опыт «разбудил аппетит» западных военных к Starlink. Западные командиры были впечатлены способностью компании за несколько дней доставить на Украину тысячи спутниковых станций размером с рюкзак и поддерживать их в рабочем состоянии, несмотря на хакерские атаки.

По данным газеты, сейчас в распоряжении Украины около 11 тыс. станций Starlink.

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