Еврокомиссия предложила разработать «План Маршалла» для Украины

«Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Будут инициативы по финансированию, "План Маршалла" для Украины», — выступила она с соответствующим предложением.