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11 минут назад

Еврокомиссия предложила разработать «План Маршалла» для Украины

Lenta.ruиещё 1

Необходимо разработать план по восстановлению Украины аналогичный «Плану Маршалла», призвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

Еврокомиссия предложила разработать «План Маршалла» для Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Будут инициативы по финансированию, "План Маршалла" для Украины», — выступила она с соответствующим предложением.

По словам фон дер Ляйен, ЕС должен стать главным инвестором, в то время как сами граждане Украины будут решать задачу по восстановлению страны. Кроме того, глава ЕК указала, что «План Маршалла» должен основываться на принципах «экологической устойчивости».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал страны ЕС немедленно приступить к обсуждению и разработке нового «Плана Маршалла».

«План Маршала» был разработан Государственным департаментом США в 1947 году. Он предусматривал программу масштабных инвестиций в экономику Европы, разрушенную после Второй мировой войны, и восстановление ее инфраструктуры.

В мире,Матеуш Моравецкий,Еврокомиссия,Госдеп США,ЕС,
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