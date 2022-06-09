Тихановская заявила о пережитой Белоруссией «советской оккупации»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Латвия и Белоруссия вместе пережили «советскую оккупацию». Как сообщает «Газета.Ru», при выступлении в латвийском Сейме она заявила, что страны объединяет общая история.

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По ее словам, оба государства ранее переживали «темные времена» — Российскую империю, «советскую оккупацию», убийства интеллигенции и массовые депортации. Она отметила, что в отличии от Латвии, которые живут свободно уже 32 года, в Белоруссии такой период был относительно недолгим.

«Темные времена для моего народа все еще продолжаются. Адепты советских идей и Кремля закрывают издательства, печатающие книги на белорусском языке», — сказала Тихановская.

Она добавила, что во «время террора Лукашенко» белорусские СМИ и неправительственные организации находят убежище в Латвии.

Напомним, что на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента в шестой раз победил Лукашенко набравший 80,1% голосов. Политик Сергей Тихановский намеревался принять участие, однако его арестовали за призывы к насилию в отношении представителей власти. В результате вместо него в президенты выдвинулась супруга Светлана.