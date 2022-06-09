Киев и Минск перестали быть городами-побратимами

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало одобрить решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии. Страны, с территории которой летели ракеты в сторону украинских городов и поселков, а также осуществлялось вторжение российских войск на территорию нашего государства», — заявил Кличко.