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33 минуты назад

Киев и Минск перестали быть городами-побратимами

Lenta.ruиещё 5

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима украинской столицы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Киев и Минск перестали быть городами-побратимами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало одобрить решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии. Страны, с территории которой летели ракеты в сторону украинских городов и поселков, а также осуществлялось вторжение российских войск на территорию нашего государства», — заявил Кличко.

В мире,Виталий Кличко,
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