Мэру Киева Кличко присвоили звание почетного гражданина Варшавы

Городской совет польской столицы присвоил звание почетного гражданина Варшавы мэру Киева Виталию Кличко. Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося в четверг голосования.
В качестве заслуг Кличко на горсовете были обозначены его успехи в качестве боксера. Было указано, что полученные во время спортивной карьеры качества он позднее использовал в политике.
"Виталий Владимирович Кличко, как мэр Киева, стал символом сопротивления", - отмечается в документе.
Официально титул будет вручен на торжественном заседании Государственного совета Варшавы 31 июля.