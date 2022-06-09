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59 минут назад

Горсовет Варшавы присвоил звание почетного гражданина города мэру Киева Виталию Кличко

ТАСС

Городской совет польской столицы присвоил звание почетного гражданина Варшавы мэру Киева Виталию Кличко. Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося в четверг голосования.

Мэру Киева Кличко присвоили звание почетного гражданина Варшавы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве заслуг Кличко на горсовете были обозначены его успехи в качестве боксера. Было указано, что полученные во время спортивной карьеры качества он позднее использовал в политике.

"Виталий Владимирович Кличко, как мэр Киева, стал символом сопротивления", - отмечается в документе.

Официально титул будет вручен на торжественном заседании Государственного совета Варшавы 31 июля.

В мире,Виталий Кличко,
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