ЕК рассмотрит вопрос о статусе кандидата Украины на вступление в ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК может рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Предварительная дискуссия по этому вопросу состоится в понедельник, 13 июня. А 17 июня пройдет заседание коллегии Еврокомиссии, где вопрос окончательно обсудят.
По итогам заседания члены Еврокомиссии должны сформулировать рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Далее ее будет рассматривать саммит глав государств и правительств Евросоюза 23-24 июня.
После этого Украина должна будет согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, которые она должна выполнить для вступления в ЕС. Процесс переговоров может занимать несколько лет.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для вступления в ЕС требуется очень продолжительное время. Он предложил странам, желающим вступить в Евросоюз новый формат сотрудничества - геополитическое партнерство. В рамках этого государства смогут на протяжении следующего десятилетия готовится к вступлению, проводить реформы и бороться с коррупцией.