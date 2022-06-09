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6 минут назад

ЕК рассмотрит вопрос о статусе кандидата Украины на вступление в ЕС

Елена Прошина

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК может рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Об этом сообщает ТАСС.

ЕК рассмотрит вопрос о статусе кандидата Украины на вступление в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предварительная дискуссия по этому вопросу состоится в понедельник, 13 июня. А 17 июня пройдет заседание коллегии Еврокомиссии, где вопрос окончательно обсудят.

По итогам заседания члены Еврокомиссии должны сформулировать рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Далее ее будет рассматривать саммит глав государств и правительств Евросоюза 23-24 июня.

После этого Украина должна будет согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, которые она должна выполнить для вступления в ЕС. Процесс переговоров может занимать несколько лет.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для вступления в ЕС требуется очень продолжительное время. Он предложил странам, желающим вступить в Евросоюз новый формат сотрудничества - геополитическое партнерство. В рамках этого государства смогут на протяжении следующего десятилетия готовится к вступлению, проводить реформы и бороться с коррупцией.

В мире,Эмманюэль Макрон,Еврокомиссия,ЕС,
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