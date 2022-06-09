Украинская беженка пригрозила разгромить берлинское кафе «Россия»

В Берлине украинская беженка устроила скандал и пригрозила кафе «Россия» погромами из-за названия и вывески в цветах российского флага. Об этом рассказали в эфире телеканала «Россия 24».
На опубликованном ролике видно, как возмущенная украинка вступает в перепалку с хозяйкой заведения и требует сменить название кафе. В ответ женщина пытается объяснить, что название заведению дали еще десять лет назад и бренд заработал популярность, а менять его из-за ситуации на Украине она не будет.
Беженка осталась недовольна такой реакцией хозяйки кафе и пообещала, что ее соотечественники придут и разгромят заведение.
«Смотрите, пока вас не побили тут. Украинцы придут и *** (разнесут — прим. ред.) вашу контору полностью... Я этого делать не буду, у меня не хватит сил. Но люди есть, которые сделают», — заверила она.