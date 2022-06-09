Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за общение с Путиным

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«Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны», — отметил Дуда.

По словам политика, переговоры с Путиным только «узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией на Украине».

По словам президента Польши, решить украинский кризис можно только за счет усиления военной поддержки, а не диалога. Он отметил, что военная помощь позволит Украине «вытеснить русских со своей территории».