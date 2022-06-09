Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за общение с Путиным

Президент Польши Анджей Дуда негативно смотрит на переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Bild.
«Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны», — отметил Дуда.
По словам политика, переговоры с Путиным только «узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией на Украине».
По словам президента Польши, решить украинский кризис можно только за счет усиления военной поддержки, а не диалога. Он отметил, что военная помощь позволит Украине «вытеснить русских со своей территории».
Ранее Эммануэль Макрон рассказал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным не менее 100 часов. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.