Обзор иноСМИ: скрытое "оружие" России и необратимый кризис в Европе

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«Уход Елизаветы грозит Британии изоляцией»

Ощущение конца эпохи, связанное со слабым здоровьем Елизаветы II, рискует усилить изоляцию Великобритании от ее бывших колоний, некоторые из которых уже разорвали эту связь, пишет Le Monde. Хотя 70-летие правления королевы праздновали не только в Лондоне, Кардиффе и Эдинбурге, «империи, над которой никогда не заходит солнце», уже нет, под британским суверенитетом остается лишь несколько «бриллиантов» - Гибралтар, Каймановы острова, остров Святой Елены и Фолклендские острова.

Спустя более 60 лет после деколонизации Елизавета II остается не только королевой 16 государств, включая Канаду и Австралию, но и главой Содружества, объединяющего 54 страны, в том числе Индию, ЮАР, Нигерию и Руанду. Постоянство, с которым королева Елизавета путешествовала по миру, позволило Лондону увековечить свое влияние на часть бывшей империи и играть важную дипломатическую роль. Но слабое здоровье королевы меняет ситуацию, и что бы ни делал принц Чарльз как наследник престола и глава Содружества, это сообщество государств, связанных с Лондоном, уже не будет прежним.

У США заканчиваются «Джавелины» для Украины

С начала украинского кризиса у Киева не было более эффективного оружия, чем американские противотанковые ракеты «Джавелин», пишет Bloomberg. Украина получила около семи тысяч таких ракет и они помогли армии страны держаться на плаву, но есть одна проблема - запасы США на исходе.

На украинский конфликт уже ушло до трети арсенала «Джавелинов» вооруженных сил США. Через несколько месяцев Пентагон не сможет поставлять Украине новые ракеты, не исчерпав свои собственные запасы. Также США передали Украине четверть американского запаса переносных зенитных ракет «Стингер». Raytheon, производитель «Стингер», говорит, что возобновление производства может занять до года (армия заключила с Raytheon контракт на 625 миллионов долларов.) При нынешнем уровне использования запасы могут быть почти исчерпаны к 2023 году.

Европа и необратимый кризис

После резкого роста цен, ознаменовавшего восстановление мировой экономики от пандемии, украинский кризис спровоцировал очередное землетрясение, пишет Le Figaro. Цены на газ, нефть, металлы и зерно растут, и это будет продолжаться.

После исторического скачка на 397 процентов в 2021 году спотовые цены на природный газ в Европе до сих пор не упали. Все мировые рынки - от пшеницы до нефти, меди и стали - все еще находятся в смятении. Мир далек от «возвращения к нормальной жизни», на которое все надеялись несколько месяцев назад, а Европа - от разрешения энергетического кризиса. Энергетические последствия украинского конфликта будут продолжительными, отчасти необратимыми и не будут ограничены пространством между Атлантикой и Уралом, прогнозируют авторы доклада CyclOpe.

«Скрытое оружие России»

Экономисты и политики считают, что у России может быть скрытое "оружие" влияния на Украину и мировые поставки продовольствия, пишет The Hill. Речь идет об экспорте удобрений: специалисты опасаются, что ограничения, которые РФ может ввести на вывоз удобрений, еще больше повысят стоимость продуктов питания и нанесут ущерб мировому урожаю в 2023 и следующих годах.

За время украинского кризиса мировые цены на продукты выросли уже на 30 процентов. Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро поясняет, что если на рынок перестанут поступать удобрения, мир будет производить меньше. Он подчеркнул, что если удобрений станет меньше, урожайность снизится независимо от проблем с цепочкой поставок.

Украинский кризис против итальянской пасты

Скачок цен на главное блюдо «итальянской диеты» - пасту - иллюстрирует продовольственный кризис, вызванный конфликтом на Украине, рассказал CNN. Цены на ключевые ингредиенты пасты в некоторых случаях выросли более чем на сто процентов. Журналистка Барби Надо посетила фабрику по производству макаронных изделий и ферму по выращиванию томатов, чтобы узнать, какие решения приходится принимать итальянцам.