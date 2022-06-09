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49 минут назад

Дуда призвал ЕС помочь с восстановлением Украины независимо от статуса

Елена Прошина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли она статус кандидата или нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание BILD.

Дуда призвал ЕС помочь с восстановлением Украины независимо от статуса
Фото: ReutersReuters

По его словам, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз - это политическое решение. Он также отметил, что такое решение будет иметь большое психологическое значение для защитников Украины.

«Мы все равно должны помогать строить Украину. Неважно, есть ли у Украины статус кандидата или нет. Так или иначе, мы должны вытащить деньги из наших карманов и поддержать восстановление Украины. Это всем ясно», - сказал Дуда.

Он также добавил, что уже в ходе восстановления Украины стране необходимо дать статус кандидата. По его мнению, это станет дополнительным стимулом для населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил старшему сыну миллиардера и главы совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта Говарду присоединиться к проектам по восстановлению Одесской области, а также к реформе школьного питания.

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