Дуда призвал ЕС помочь с восстановлением Украины независимо от статуса

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз должен участвовать в экономическом восстановлении Украины независимо от того, получит ли она статус кандидата или нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание BILD.
По его словам, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз - это политическое решение. Он также отметил, что такое решение будет иметь большое психологическое значение для защитников Украины.
«Мы все равно должны помогать строить Украину. Неважно, есть ли у Украины статус кандидата или нет. Так или иначе, мы должны вытащить деньги из наших карманов и поддержать восстановление Украины. Это всем ясно», - сказал Дуда.
Он также добавил, что уже в ходе восстановления Украины стране необходимо дать статус кандидата. По его мнению, это станет дополнительным стимулом для населения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил старшему сыну миллиардера и главы совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта Говарду присоединиться к проектам по восстановлению Одесской области, а также к реформе школьного питания.