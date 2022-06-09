У генсека НАТО диагностирован опоясывающий лишай

Причиной отмены визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Берлин стал опоясывающий лишай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкие СМИ.

Фото: Reuters Reuters

Как уточнили журналистам в Минобороны Германии, у Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай как осложнение после заболевания COVID-19. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Столтенберг внезапно объявил об отмене визита в ФРГ, где он должен был встретиться с канцлером Олафом Шольцем. Также у генсека должна была состояться встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. О причинах отмены ничего не сообщалось.