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14 минут назад

Раскрыта причина отмены визита Столтенберга в Германию

Елена Прошина

Причиной отмены визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Берлин стал опоясывающий лишай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкие СМИ.

У генсека НАТО диагностирован опоясывающий лишай
Фото: ReutersReuters

Как уточнили журналистам в Минобороны Германии, у Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай как осложнение после заболевания COVID-19. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Столтенберг внезапно объявил об отмене визита в ФРГ, где он должен был встретиться с канцлером Олафом Шольцем. Также у генсека должна была состояться встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. О причинах отмены ничего не сообщалось.

Генсек НАТО неожиданно отменил встречу с Шольцем

Напомним, о том, что Столтенберг заразился коронавирусом стало известно в начале мая 2022 года. Отмечалось, что глава Североатлантического альянса перенес заболевание в легкой форме и продолжал работать в дистанционном режиме.

В мире,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,НАТО,
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