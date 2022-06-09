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36 минут назад

Генсек НАТО отменил визит в Берлин

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Берлин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ, пишет РИА Новости.

Генсек НАТО неожиданно отменил встречу с Шольцем
Фото: ReutersReuters

В рамках визита была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем. По какой причине визит отменен неизвестно.

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», - сообщили в ведомстве.

Брифинг с немецким канцлером Олафом Шольцем Столтенберг должен был провести в Берлине в 12.00 (13.00 мск). Кроме того, планировалось, что генсек встретится с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Ранее Олаф Шольц в ходе визита в Литву пообещал усилить немецкое участие на «восточном фланге» НАТО. По его словам, немецкое участие в миссии должно развиваться в направлении «крепкой боевой бригады». Ранее он уже заявлял намерении выделить 100 млрд евро для укрепления Вооруженных сил Германии. он отмечал, что это поможет стране стать одной из «сильнейших в НАТО».

В мире,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,НАТО,
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