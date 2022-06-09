Генсек НАТО неожиданно отменил встречу с Шольцем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Берлин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ, пишет РИА Новости.

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В рамках визита была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем. По какой причине визит отменен неизвестно.

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», - сообщили в ведомстве.

Брифинг с немецким канцлером Олафом Шольцем Столтенберг должен был провести в Берлине в 12.00 (13.00 мск). Кроме того, планировалось, что генсек встретится с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.