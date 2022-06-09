Сотни жителей Милана выстроились в многокилометровые очереди за бесплатными продуктовыми наборами. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий. На них запечатлена длинная вереница из рядовых граждан, растянувшаяся вдоль улицы.
Из-за растущей в стране инфляции итальянцы вынуждены обращаться за социальной помощью. Сейчас за чертой бедности находятся примерно 12% населения Италии. Однако если экономическая ситуация не наладится, все может закончиться рецессией, отмечает канал.