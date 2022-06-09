Протестующие прервали речь Байдена на Саммите Америк. Видео

Выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе пытались сорвать.Соответствующие видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Как только американский лидер начал свою речь, его сразу прервали выкрики из зала. Политик сделал паузу и усмехнулся, однако продолжил говорить.Уточняется, что протестующих вывела из зала охрана.
Кроме того, на улице, возле здания, где проходило официальное мероприятие, была задержана активистка с мегафоном. Женщина приблизилась к одному из кортежей на проезжей части.