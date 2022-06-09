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29 минут назад

Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Елена Прошина

Двусторонние отношения между Россией и Германией резко ухудшились с 24 февраля, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Германии в Москве Геза Андреас фон Гайра.

Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на протяжении последних лет между Москвой и Берлином произошел ряд политических кризисов. Как считает дипломат, в их числе: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации.

«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», - сказал посол.

Он назвал это частью высокой цены за действия России на Украине. Посол отметил, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».

Дипломат также напомнил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическое представительство ФРГ. Из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.

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