Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Двусторонние отношения между Россией и Германией резко ухудшились с 24 февраля, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Германии в Москве Геза Андреас фон Гайра.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, на протяжении последних лет между Москвой и Берлином произошел ряд политических кризисов. Как считает дипломат, в их числе: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации.

«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», - сказал посол.

Он назвал это частью высокой цены за действия России на Украине. Посол отметил, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».