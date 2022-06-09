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49 минут назад

Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки

Свободная прессаиещё 1

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки. Такое решение приняла казацкая община в Чернигове.

Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки
Фото: ReutersReuters

Как пишет The Telegraph, черниговские казаки намерены в ближайшие дни выслать в Лондон соответствующую официальную грамоту. Джонсону также сменили фамилию. В рядах казаков его будут именовать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».

Читатели британского издания сочли данное событие забавным. Некоторые даже предложили украинцам забрать себе британского премьера, раз он им так нравится, пишет НСН.

В мире,Борис Джонсон,
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