Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки. Такое решение приняла казацкая община в Чернигове.
Как пишет The Telegraph, черниговские казаки намерены в ближайшие дни выслать в Лондон соответствующую официальную грамоту. Джонсону также сменили фамилию. В рядах казаков его будут именовать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».
Читатели британского издания сочли данное событие забавным. Некоторые даже предложили украинцам забрать себе британского премьера, раз он им так нравится, пишет НСН.