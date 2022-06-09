Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки

Как пишет The Telegraph, черниговские казаки намерены в ближайшие дни выслать в Лондон соответствующую официальную грамоту. Джонсону также сменили фамилию. В рядах казаков его будут именовать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».