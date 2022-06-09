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1 час назад

Президент Польши осудил коллег за их общение с Путиным

Ura.Ruиещё 1

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за их общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Президент Польши осудил коллег за их общение с Путиным
Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ruофициальный сайт Президента России kremlin.ru

«Я поражен всеми этими переговорами, которые ведутся с Путиным, особенно канцлером Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры бесполезны», — передает Süddeutsche Zeitung слова Дуды.

Ранее президент Франции сообщил, что с начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Он также порекомендовал западным лидерам «не унижать Россию». Последние телефонные переговоры между Путиным, Шольцем и Макроном прошли 28 мая, пишет RT.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Анджей Дуда,Владимир Путин,
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