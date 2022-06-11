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7 минут назад

В России объяснили «нервное поведение» Японии

Lenta.ruиещё 2

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков объяснил РИА Новости, что «нервное поведение» Японии объясняется тем, что она долго находится под сильным влиянием США и, как следствие, несамостоятельна в принятии решений.

В России объяснили «нервное поведение» Японии
Фото: ТАССТАСС

«То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», — пояснил представитель Минвостокразвития России.

Он напомнил, что, согласно конституции, Япония до сих пор не имеет права владеть своей армией. При этом на Окинаве есть военная база США, которая занимает значительную площадь острова.

По его словам, в таких вопросах взаимоотношений с Россией, сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений.

«Которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей», — сказал Чекунков, добавив, что такое поведение является конъюнктурным и эмоциональным.

Ранее стало известно, что Токио в рамках нового пакета санкций с 17 июня запрещает поставки в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого был введен запрет на экспорт 3D-принтеров, электронных микроскопов, оборудования для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Япония ввела новые санкции против России

В мире,Алексей Чекунков,Минвостокразвития,
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