Еще в нескольких странах подтвердили случаи заражения оспой обезьян

Первые случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в Греции и Бразилии, сообщают «Известия».

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По данным Министерства здравоохранения Греции, заболевший мужчина недавно побывал в Португалии. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Как считают в ведомстве, риск для жителей Греции по-прежнему низок, «поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью».

В Бразилии заболел 41-летний мужчина из Сан-Паулу, который вернулся из поездки в Испанию. Он добирался поездом через Португалию.

Минздрав страны отмечает, что в Бразилии зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах.

Кроме того, Институт вирусологии имени Роберта Коха зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии, все заболевшие — мужчины.