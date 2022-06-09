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49 минут назад

В Греции и Бразилии подтвердили первые случаи заражения оспой обезьян

Елена Прошина

Первые случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в Греции и Бразилии, сообщают «Известия».

Еще в нескольких странах подтвердили случаи заражения оспой обезьян
Фото: ТАССТАСС

По данным Министерства здравоохранения Греции, заболевший мужчина недавно побывал в Португалии. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Как считают в ведомстве, риск для жителей Греции по-прежнему низок, «поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью».

В Бразилии заболел 41-летний мужчина из Сан-Паулу, который вернулся из поездки в Испанию. Он добирался поездом через Португалию.

Минздрав страны отмечает, что в Бразилии зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах.

Кроме того, Институт вирусологии имени Роберта Коха зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии, все заболевшие — мужчины.

Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил об отсутствии полной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. По его словам, скорость заражения в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

В мире,Ханс Клюге,ВОЗ,
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