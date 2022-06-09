Еще в нескольких странах подтвердили случаи заражения оспой обезьян

Первые случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в Греции и Бразилии, сообщают «Известия».
По данным Министерства здравоохранения Греции, заболевший мужчина недавно побывал в Португалии. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.
Как считают в ведомстве, риск для жителей Греции по-прежнему низок, «поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью».
В Бразилии заболел 41-летний мужчина из Сан-Паулу, который вернулся из поездки в Испанию. Он добирался поездом через Португалию.
Минздрав страны отмечает, что в Бразилии зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах.
Кроме того, Институт вирусологии имени Роберта Коха зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии, все заболевшие — мужчины.
Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил об отсутствии полной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. По его словам, скорость заражения в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.