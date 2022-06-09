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1 час назад

Bloomberg объяснил провал политики США касательно России

Lenta.ruиещё 5

Агентство Bloomberg объяснило провал политики США их союзников касательно России. Им стал отказ ряда стран мира критиковать российские действия на Украине, считают журналисты.

Bloomberg объяснил провал политики США касательно России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, критиковать спецоперацию отказались часть государств Африки, Латинской Америки и Азии. Так, во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения спецоперации воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и ЮАР. Журналисты посчитали это «просто обескураживающей терпимостью» и назвали такой результат «серьезной ошибкой» западных стран, который следует «исправлять». По их мнению, российские оружейные поставки, китайские инвестиции и «пренебрежение со стороны США» внушили многим странам бесперспективность союза с американской стороной.

В агентстве сочли, что такая ситуация становится всемирной тенденцией. На Саммите Америк лидеры региона выразили сопротивление «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А саммит США-АСЕАН, прошедший в мае в Вашингтоне, потерпел «оглушительное фиаско», отметили там.

Кроме того, Китай поставил вакцины от коронавируса «многим бедствующим странам», а Россия остается ключевым поставщиком оружия, зерна и удобрений для Индии и Африки. «При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», — заключили там.

В апреле посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдепартамент США в попытках запугать партнеров в Латинской Америке за отказ присоединяться к санкционному «крестовому походу» против России.

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