В Европарламенте назвали цель внешней политики ЕС

Главной целью внешней политики, политики безопасности и обороны Европейского союза должно стать построение стратегической автономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутатов Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

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«Такая автономия имеет решающее значение для возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и совместно с партнерами, когда это возможно, чтобы иметь влияние на международной арене», — следует из заявления.

Как отмечают парламентарии, для достижения автономии необходимы срочные инвестиции в развитие надежного оборонного потенциала, создание продовольственного суверенитета, снижение энергетической зависимости.

Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС обеспечить поддержку Украины и дать ей статус кандидата на членство в Евросоюзе. В одном из пунктов отмечается, что предоставление статуса было бы четким политическим знаком солидарности с украинцами.

Также в документе содержится призыв к предоставлению Украине необходимого оружия и другой помощи.