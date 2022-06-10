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24 минуты назад

Первый случай оспы обезьян выявили в Польше

RT на русскомиещё 4

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.

Первый случай оспы обезьян выявили в Польше
Фото: Gettyimages.ru © Adam GaultGettyimages.ru © Adam Gault

«У нас было около десяти подозрений на оспу обезьян, образцы исследуются. 10 июня — день, когда у нас первый случай», — цитирует его РИА Новости.

При этом пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич указал, что пациент с оспой обезьян находится на изоляции в госпитале.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.

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