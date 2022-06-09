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55 минут назад

США предоставили Украине помощь на $1 млрд

Газета.Ruиещё 2

Посол США на Украине Бриджит Бринк объявила, что объем оказанной Киеву поддержки со стороны Вашингтона достиг отметки в $1 млрд, передает ТАСС.

США предоставили Украине помощь на $1 млрд
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, речь идет о прямой помощи для украинского народа и республики в целом.

"Прямая поддержка в размере $1 млрд уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигались вперед, и еще $7,5 млрд ожидается", - пояснила Бринк.

США вместе со странами ЕС, а также рядом других западных государств, существенно нарастили финансовую поддержку Украины с началом российской военной спецоперации на территории страны. Особый упор был сделан на военную помощь Киеву, в том числе в виде отправки различных вооружений.

При этом в мае США согласовали выделение Украине дополнительной поддержки в размере $40 млрд, половина из которых должна пойти именно на военную помощь. Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз истощил резервы из-за помощи Украине.

В мире,Бриджит Бринк,ЕС,
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