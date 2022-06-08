В женевской штаб-квартире ООН отметили День русского языка

Телемост между Женевой и Екатеринбургом и музыкальный онлайн-марафон с участием артистов театров Свердловской области стали главными из мероприятий Дня русского языка, прошедших в среду в женевской штаб-квартире ООН. В приветственном слове постоянный представитель РФ при отделении этой и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что они демонстрируют "культурное достояние, богатство и и разнообразие народов и регионов" России.
Он подчеркнул, что День русского языка отмечается в Женеве "в рамках программы по поддержанию и развитию многоязычия, культурного многообразия и равноправия шести официальных языков ООН". Именно русский язык, отметил дипломат, "в ходе тысячелетней истории объединил многие десятки самобытных народов". "К большому сожалению, - продолжил Гатилов, - сегодня предпринимаются попытки стереть все русское из каждого сегмента жизни людей - от науки и спорта до истории и искусства. Это не что иное, как бескультурье, ограниченность в вопросе восприятия прошлого и настоящего нашего народа, а также в целом желание вычеркнуть Россию из международного общения".
Постпред РФ напомнил, что в этом году в рамках Дня русского языка в Женеве продолжена традиция демонстрации культурного достояния, богатства и разнообразия России. "Сегодня мы представляем Свердловскую область и прекрасный город Екатеринбург, чья история насчитывает почти 300 лет", - сказал Гатилов. Он поблагодарил генерального директора Отделения ООН в Женеве Татьяну Валовую, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, фонд "Российские культурные сезоны" за вклад в организацию "совместного мероприятия для всех ценителей русского языка и русской культуры".
Валовая, обращаясь к участникам телемоста и музыкального онлайн-марафона, назвала "замечательной традицией" ежегодно проводимую "перекличку России и Швейцарии". Она напомнила о том, что на вилле Бокаж, которая ныне находится на территории парка ООН в Женеве, в апреле - июле 1857 года неоднократно бывал Лев Толстой. "Этот парк помнит его. Здесь сохранились старинные деревья, которые он видел, и, действительно, здесь все проникнуто духом истории", - сказала Валовая. В Женеве много мест, связанных с выдающимися россиянами, отметила она, назвав несколько имен: Николай Карамзин, Федор Достоевский, Петр Чайковский.
"В нашем офисе ООН мы последовательно поддерживаем многоязычие, - продолжила гендиректор женевской штаб-квартиры. - Русский язык является одним из официальных языков Объединенных Наций. Сотни тысяч людей по всему свету изучают русский язык, чтобы прикоснуться к российской культуре".
Приветствие участникам мероприятий Дня русского языка направила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Сегодня великая сила русского языка объединила Москву, Женеву, Екатеринбург. Уверена, что разнообразная палитра музыкального искусства подарила гостям незабываемые впечатления", - отметила она.