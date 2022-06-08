В женевской штаб-квартире ООН отметили День русского языка

Телемост между Женевой и Екатеринбургом и музыкальный онлайн-марафон с участием артистов театров Свердловской области стали главными из мероприятий Дня русского языка, прошедших в среду в женевской штаб-квартире ООН. В приветственном слове постоянный представитель РФ при отделении этой и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что они демонстрируют "культурное достояние, богатство и и разнообразие народов и регионов" России.

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Он подчеркнул, что День русского языка отмечается в Женеве "в рамках программы по поддержанию и развитию многоязычия, культурного многообразия и равноправия шести официальных языков ООН". Именно русский язык, отметил дипломат, "в ходе тысячелетней истории объединил многие десятки самобытных народов". "К большому сожалению, - продолжил Гатилов, - сегодня предпринимаются попытки стереть все русское из каждого сегмента жизни людей - от науки и спорта до истории и искусства. Это не что иное, как бескультурье, ограниченность в вопросе восприятия прошлого и настоящего нашего народа, а также в целом желание вычеркнуть Россию из международного общения".

Видео дня

Постпред РФ напомнил, что в этом году в рамках Дня русского языка в Женеве продолжена традиция демонстрации культурного достояния, богатства и разнообразия России. "Сегодня мы представляем Свердловскую область и прекрасный город Екатеринбург, чья история насчитывает почти 300 лет", - сказал Гатилов. Он поблагодарил генерального директора Отделения ООН в Женеве Татьяну Валовую, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, фонд "Российские культурные сезоны" за вклад в организацию "совместного мероприятия для всех ценителей русского языка и русской культуры".

Многоязычие ООН

Валовая, обращаясь к участникам телемоста и музыкального онлайн-марафона, назвала "замечательной традицией" ежегодно проводимую "перекличку России и Швейцарии". Она напомнила о том, что на вилле Бокаж, которая ныне находится на территории парка ООН в Женеве, в апреле - июле 1857 года неоднократно бывал Лев Толстой. "Этот парк помнит его. Здесь сохранились старинные деревья, которые он видел, и, действительно, здесь все проникнуто духом истории", - сказала Валовая. В Женеве много мест, связанных с выдающимися россиянами, отметила она, назвав несколько имен: Николай Карамзин, Федор Достоевский, Петр Чайковский.

"В нашем офисе ООН мы последовательно поддерживаем многоязычие, - продолжила гендиректор женевской штаб-квартиры. - Русский язык является одним из официальных языков Объединенных Наций. Сотни тысяч людей по всему свету изучают русский язык, чтобы прикоснуться к российской культуре".