Американцы высмеяли Байдена

«Ему нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чертов самолет!», «Секретной службе нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него», «Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми», – иронизируют американские комментаторы.