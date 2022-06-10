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35 минут назад

Зрители Fox News высмеяли оступившегося Байдена

Свободная прессаиещё 3

Зрители американского телеканала Fox News высмеяли президента США Джо Байдена. Тот, отправляясь в Лос-Анджелес на Саммит Америк, оступился на трапе самолета и едва не упал.

Американцы высмеяли Байдена
Фото: ReutersReuters

«Ему нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чертов самолет!», «Секретной службе нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него», «Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми», – иронизируют американские комментаторы.

Байден оступается не в первый раз. В марте прошлого года, поднимаясь по трапу самолета в Атланте, американский президент оступился трижды.

Ранее «СП» писала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале высмеяла странное заявление президента США Джо Байдена, которое тот сделал на полях саммита Америк.

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