Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине

Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Как следует из документа, лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики". Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией военной операции. Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".