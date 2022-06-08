Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине

Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Как следует из документа, лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики". Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией военной операции. Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.