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29 минут назад

Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине

ТАСС

Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским лидером Анджеем Дудой оказание помощи Украине и сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден обсудил с Дудой оказание помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из документа, лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики". Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией военной операции. Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,
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