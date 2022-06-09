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1 час назад

США и Европа обсудили возможность приобретения российской нефти

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Соединенные Штаты интенсивно обсуждают с Европой новые возможные режимы приобретения российской нефти, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

США и Европа обсудили возможность приобретения нефти из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам», – приводит РИА «Новости» ответ Салливана на просьбу прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российские ресурсы поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

Накануне стоимость барреля нефти марки Brent на торгах лондонской бирже ICE с поставкой в августе превысила 124 доллара.

Напомним, во вторник глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам.

Ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,ЕС,
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