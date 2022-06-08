Балканы предупредили о последствиях закрытия неба самолету Лаврова

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию могут стать причиной нового кризиса на Балканах. Об этом пишет турецкая dikGazete.
Автор статьи уверен, что власти трех республик приняли абсурдное решение, закрыв небо самолету Лаврова. Последствиями данных действия может стать обострение напряженности в регионе, когда необходимо наоборот поддерживать стабильность.
«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. Также следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, Сербией, Боснией и Герцеговиной», — говорится в публикации.
Кроме того, по мнению автора статьи, в дальнейшем на фоне произошедшего в отношении трех республик могут последовать более резкие политические ходы не только от России, но и Сербии.
«Некоторые западные страны, которые такими политическими ходами всего лишь пытаются "спасти положение", могут разжечь кризис в своих регионах. Если напряжение, которое уже нагнетается государствами Балтии, распространится на Балканы, оно может вызвать полную дестабилизацию в Европе. Поэтому странам, пытающимся подражать руководящим ими европейским государствам, не следует нагнетать обстановку столь абсурдными решениями», — добавил автор статьи.
Он подчеркнул, что Болгария, Черногория и Северная Македония «такими действиями, вероятно, стремятся получить звание "героев Европы", однако служат лишь инструментом в провокациях Германии, Великобритании и Франции против России и нацелены только на то, чтобы стать верными союзниками ЕС».