Балканы предупредили о последствиях закрытия неба самолету Лаврова

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию могут стать причиной нового кризиса на Балканах. Об этом пишет турецкая dikGazete.

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Автор статьи уверен, что власти трех республик приняли абсурдное решение, закрыв небо самолету Лаврова. Последствиями данных действия может стать обострение напряженности в регионе, когда необходимо наоборот поддерживать стабильность.

«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. Также следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, Сербией, Боснией и Герцеговиной», — говорится в публикации.

Кроме того, по мнению автора статьи, в дальнейшем на фоне произошедшего в отношении трех республик могут последовать более резкие политические ходы не только от России, но и Сербии.

«Некоторые западные страны, которые такими политическими ходами всего лишь пытаются "спасти положение", могут разжечь кризис в своих регионах. Если напряжение, которое уже нагнетается государствами Балтии, распространится на Балканы, оно может вызвать полную дестабилизацию в Европе. Поэтому странам, пытающимся подражать руководящим ими европейским государствам, не следует нагнетать обстановку столь абсурдными решениями», — добавил автор статьи.