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25 минут назад

Байден снова споткнулся на трапе самолета

Вечерняя Москва

Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. Видео с неудачным подъемом американского лидера было опубликовано 8 июня американскими телеканалами.

Байден направлялся из Вашингтона в Лос-Анджелес, где должен был принять участие в организованном США Саммите Америк. Однако поднимаясь по трапу в самолет, глава США оступился и чуть было не упал. Однако ему удалось ухватиться рукой за поручень и устоять на ногах, передает РИА Новости.

Американский лидер известен частыми конфузами. Так, в начале мая Байден встречался с американскими олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках. В конце встречи все выстроились для совместной фотографии.

Однако в последний момент президент внезапно неудачно пошутил. Он громко выкрикнул параолимпийцам: «Не надо прыгать!». А затем президент подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне находится фотограф.

Также президент США перепутал Россию и Украину в ходе официального выступления на заводе в американском штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые впоследствии отправляются на Украину.

Джозеф Байден,
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