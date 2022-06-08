Мужчина научил хаски готовить, пока его нет дома. Видео

В Китае мужчина научил свою собаку по кличке Лаки готовить еду, пока его нет дома. Видео собаки-повара было опубликовано в социальных сетях страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

В провинции Чжэцзян на востоке Китая мужчина по фамилии Чжоу произносит команды через систему удаленного домашнего наблюдения, чтобы его питомец приготовил еду. Чжоу просит Лаки включить мультиварку, в которую перед уходом он положил рис.