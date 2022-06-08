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1 час назад

Мужчина научил хаски готовить, пока его нет дома. Видео

Александр Кузьмин

В Китае мужчина научил свою собаку по кличке Лаки готовить еду, пока его нет дома. Видео собаки-повара было опубликовано в социальных сетях страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

В провинции Чжэцзян на востоке Китая мужчина по фамилии Чжоу произносит команды через систему удаленного домашнего наблюдения, чтобы его питомец приготовил еду. Чжоу просит Лаки включить мультиварку, в которую перед уходом он положил рис.

Также китаец рассказал, что его собака умеет смывать воду в унитазе, включать и выключать свет, а также пристегиваться в машине.

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