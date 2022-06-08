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1 час назад

Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России

News.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС незамедлительно принять седьмой пакет санкций против России, сообщает РИА Новости. По его словам, некоторые европейские политики сейчас начнут говорить, что нужно «подождать», «подумать», «изучить влияние введенных санкций», но Киев отвергает такой подход.

Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно. Тем более, что еще на пути к шестому я получал много заверений в том, что седьмой пакет не заставит себя ждать, — заявил Кулеба.

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