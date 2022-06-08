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33 минуты назад

Шольц: Германия продолжит поставлять Украине различное вооружение

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит и дальше поставлять Украине вооружения, в том числе тяжелые. Его слова приводит ТАСС.

Шольц пообещал Украине новые поставки оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы осуществили много поставок, осуществим и другие, в том числе с тяжелым вооружением», — сказал Шольц.

Он отметил, что в данном вопросе Германия «действует в согласовании с союзниками». При этом Шольц указал, что важным критерием решений в области поставок вооружений на Украину является «избегать прямой конфронтации НАТО и России».

В конце мая появились сообщения о сокращении до минимума военной помощи Украине со стороны ФРГ. Шольц долгое время не соглашался идти на уступки и поставлять Киеву тяжелое вооружение, но обещал передать странам Восточной Европы новое немецкое оборудование для украинских военных. В частности, на прошлой неделе Германия отправила Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также Берлин поставит Киеву 12 гаубиц PzH 2000 и в рамках кругового обмена передаст Чехии и Греции в общей сложности 30 танков Leopard 2 A4.

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