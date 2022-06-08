Шольц пообещал Украине новые поставки оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит и дальше поставлять Украине вооружения, в том числе тяжелые. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы осуществили много поставок, осуществим и другие, в том числе с тяжелым вооружением», — сказал Шольц.

Он отметил, что в данном вопросе Германия «действует в согласовании с союзниками». При этом Шольц указал, что важным критерием решений в области поставок вооружений на Украину является «избегать прямой конфронтации НАТО и России».