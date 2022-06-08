Шольц пообещал Украине новые поставки оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит и дальше поставлять Украине вооружения, в том числе тяжелые. Его слова приводит ТАСС.
«Мы осуществили много поставок, осуществим и другие, в том числе с тяжелым вооружением», — сказал Шольц.
Он отметил, что в данном вопросе Германия «действует в согласовании с союзниками». При этом Шольц указал, что важным критерием решений в области поставок вооружений на Украину является «избегать прямой конфронтации НАТО и России».
В конце мая появились сообщения о сокращении до минимума военной помощи Украине со стороны ФРГ. Шольц долгое время не соглашался идти на уступки и поставлять Киеву тяжелое вооружение, но обещал передать странам Восточной Европы новое немецкое оборудование для украинских военных. В частности, на прошлой неделе Германия отправила Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также Берлин поставит Киеву 12 гаубиц PzH 2000 и в рамках кругового обмена передаст Чехии и Греции в общей сложности 30 танков Leopard 2 A4.