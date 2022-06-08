Вучич прокомментировал энергетический кризис в Европе

«Мы уже сейчас с ужасом смотрим на то, что происходит в энергетике. Представьте самый плохой сценарий: Россия по какой-либо причине прекращает поставки газа — не нам, Европе. Или кто-то не платит в рублях, или больше не хочет. Мы не можем ввозить сегодня российскую нефть, которая на 31 долларов за баррель дешевле, чем нефть из Киркука. В условиях недостатка газа взлетает цена на электричество, не будет электроэнергии достаточно даже в Швейцарии, не о говорю о нас здесь, и ее неоткуда будет взять, у всех будут проблемы», — сказал Вучич.