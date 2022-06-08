Вучич прокомментировал энергетический кризис в Европе

Прекращение газовых поставок в Европу из России станет проблемой для всего Евросоюза. Об этом в эфире канала Pink заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.
«Мы уже сейчас с ужасом смотрим на то, что происходит в энергетике. Представьте самый плохой сценарий: Россия по какой-либо причине прекращает поставки газа — не нам, Европе. Или кто-то не платит в рублях, или больше не хочет. Мы не можем ввозить сегодня российскую нефть, которая на 31 долларов за баррель дешевле, чем нефть из Киркука. В условиях недостатка газа взлетает цена на электричество, не будет электроэнергии достаточно даже в Швейцарии, не о говорю о нас здесь, и ее неоткуда будет взять, у всех будут проблемы», — сказал Вучич.
По мнению сербского лидера, предстоящая зима окажется «чрезвычайно трудной», он призвал соседние страны подходить к решению ситуации в сфере энергетики совместно. Вучич отметил, что на данный момент в газохранилищах Сербии находится 197 миллионов кубометров газа.
Ранее сообщалось, что сербский глава и президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров договорились о дальнейших бесперебойных поставках российского СПГ. Лидеры государств заключили договор на три года, цена на газ в нем рассчитана по нефтяной формуле — от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров газа. Вучич назвал такую стоимость топлива «лучшей в Европе».