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18 минут назад

Мэр Мелитополя подала заявление на российское гражданство

Lenta.ru

Назначенный российскими военными мэр Мелитополя Галина Данильченко подала документы на получение российского гражданства. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Мэр Мелитополя подала заявление на российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сама процедура в отделении занимает не более 15 минут с учетом биометрии», — рассказала Данильченко.

По ее словам, за первые несколько дней приема заявок за получением гражданства обратились более тысячи человек. Глава администрации добавила, что «это только начало», и в будущем число обладателей российских паспортов в регионе возрастет.

До начала военной операции на Украине Данильченко занимала пост городского совета Мелитополя. После входа в город российских войск она возглавила ВГА и объявила о подготовке к референдуму о вхождении в состав России.

Ранее глава администрации заверила, что с 1 сентября 2022 года школьники в Мелитополе начнут обучаться на русском языке с пятибалльной системой оценки.

В мире,Галина Данильченко,
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