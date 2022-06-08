В ВОЗ заявили о возможности повторного заражения оспой обезьян

Глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила на брифинге, что человек способен повторно заразиться оспой обезьян, трансляция велась на https://www.youtube.com/watch?v=VxOyyssR1II" target="_blank">YouTube-канале ВОЗ. "Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - рассказала она. Ранее ВОЗ сообщала, что есть данные о почти 800 случая заболевания оспой обезьян из 27 стран. В настоящий момент в международной организации не делают дальнейших прогнозов касательно распространения оспы обезьян и рисков для населения стран. Роспотребнадзор сообщал, что в РФ пока не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян.