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8 июня

В ВОЗ заявили о возможности повторного заражения оспой обезьян

Газета.Ruиещё 1

Глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила на брифинге, что человек способен повторно заразиться оспой обезьян, трансляция велась на https://www.youtube.com/watch?v=VxOyyssR1II" target="_blank">YouTube-канале ВОЗ. "Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - рассказала она. Ранее ВОЗ сообщала, что есть данные о почти 800 случая заболевания оспой обезьян из 27 стран. В настоящий момент в международной организации не делают дальнейших прогнозов касательно распространения оспы обезьян и рисков для населения стран. Роспотребнадзор сообщал, что в РФ пока не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян.

В ВОЗ заявили о возможности повторного заражения оспой обезьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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