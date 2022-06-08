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1 час назад

Жителям юга Украины, ДНР и ЛНР передали 537 тонн гумпомощи

ТАССиещё 1

Восемь гуманитарных акций проходят сегодня в южных областях Украины, а также ДНР и ЛНР, жителям передается 537 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Жителям юга Украины, ДНР и ЛНР передали 537 тонн гумпомощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 июня 2022 г. проводится восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Мизинцев.

Он уточнил, что всего федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами РФ, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи, а на пунктах сбора подготовлено более 31 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 130 гуманитарных акций.

В мире,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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