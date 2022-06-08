Жителям юга Украины, ДНР и ЛНР передали 537 тонн гумпомощи

"8 июня 2022 г. проводится восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Мизинцев.