Жителям юга Украины, ДНР и ЛНР передали 537 тонн гумпомощи

Восемь гуманитарных акций проходят сегодня в южных областях Украины, а также ДНР и ЛНР, жителям передается 537 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"8 июня 2022 г. проводится восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Мизинцев.
Он уточнил, что всего федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами РФ, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи, а на пунктах сбора подготовлено более 31 тыс. тонн гуманитарной помощи.
Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 130 гуманитарных акций.