Минфин США смягчил санкции против Кубы

Министерство финансов США внесло несколько исключений в санкции, введённые ранее против Кубы.
Как сообщает РИА Новости, американское ведомство разрешило групповые образовательные поездки и поездки для участия в конференциях.
Минфин также отменил лимит на денежные переводы родственникам.
Министерство транспорта США ранее заявило об отмене введённых при предыдущем президенте Дональде Трампе ограничений на авиасообщение с Кубой.
Уточняется, что ограничения касаются регулярных и чартерных рейсов между странами.