Минфин США смягчил санкции против Кубы

Министерство финансов США внесло несколько исключений в санкции, введённые ранее против Кубы.

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Как сообщает РИА Новости, американское ведомство разрешило групповые образовательные поездки и поездки для участия в конференциях.

Минфин также отменил лимит на денежные переводы родственникам.

Министерство транспорта США ранее заявило об отмене введённых при предыдущем президенте Дональде Трампе ограничений на авиасообщение с Кубой.