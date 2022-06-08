Киевляне пожаловались на рост цен на продукты

Киевляне отмечают значительный рост цен на сало и рекордную стоимость ягод, фруктов и овощей.

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Как сообщают ТАСС очевидцы, на столичных рынках 1 кг сала можно купить за 150-180 гривен (около $5-6). Еще в начале февраля его можно было приобрести за 80-120 гривен (около $2-4). Выросло в цене и "генеральское" сало - с мясной прослойкой. В торговых точках его стоимость достигает 240 гривен (около $8) за килограмм, а в начале февраля цена была на уровне 180-200 гривен ($6).

Рекордные цены киевляне наблюдают в столичных супермаркетах на ягоды, в особенности на малину. "Килограмм малины теперь мало кто может себе позволить", - сказал один из собеседников агентства. Его цена - 1 тыс. гривен ($30). Стоимость клубники составляет 194-200 гривен ($6) за лоток. Цены на персики, виноград, абрикосы тоже высокие. Так, 1 кг персиков стоит 169-199 гривен ($5-6), абрикосы - около 150 гривен ($5), а виноград - 189-229 гривен ($6-7).

Цены на свеклу выросли до 95 гривен ($3) за килограмм. Возросла и стоимость лука. В последние дни она достигала 250 гривен ($8) за килограмм в отдельных магазинах.

В торговых точках также появилась каменная соль, которая несколько недель назад была дефицитным товаром. Однако ее цена высокая - около 90 гривен ($3), в четыре раза выше, чем прежде.