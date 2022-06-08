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34 минуты назад

Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»

Lenta.ru

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«Оппозиционный блок» стал первой после 24 февраля партией, официально запрещенной на Украине на основании этого закона. Все имущество ее ячеек будет обращено в пользу государства.

Как отмечает издание, партия не вела активной политической деятельности с 2018 года. В ее составе оставались лишь несколько действующих депутатов, остальные влились в «Оппозиционную платформу — За жизнь».

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий», которые носят «антиукраинский характер» и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности страны.

В Верховной Раде также намерены запретить всем, кто был основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты всех уровней и в президенты.

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