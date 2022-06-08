Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну в Великобритании будет предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины в связи с инцидентами, имевшими место в Лондоне в 1996 году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Королевской прокурорской службы.

"Королевская прокурорская служба разрешила полиции Лондона предъявить обвинения Харви Вайнштейну в двух случаях преступлений против половой неприкосновенности женщины в августе 1996 года. Разрешение на предъявление обвинения 70-летнему Харви Вайнштейну была выдано после ознакомления с доказательствами по делу, собранными столичной полицией при расследовании", - сказано в сообщении.

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в частности благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. При этом он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Продюсер отбывает заключение в штате Нью-Йорк.