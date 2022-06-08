Пока вы не уснули: провокация на пресс-конференции Лаврова и секретное оружие России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию Лаврова

Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Российский министр поставил корреспондента на место. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции один из журналистов спросил, «что из украденного на Украине помимо зерна России уже удалось продать?», попытавшись таким образом скомпрометировать российскую сторону. Однако Лавров нашел, что ответить представителю украинской прессы.

«У вас все время голова болит, у кого бы что своровать. И вы думаете, что все так поступают?!» - заявил глава МИД.

The Hill: у России есть секретное оружие против Запада

У России есть скрытый инструмент влияния на Украину и глобальные продовольственные поставки — квоты на экспорт удобрений. Об этом пишет издание The Hill. По его данным, ограничение экспорта может подстегнуть рост цен на продукты питания и нанести ущерб урожаям по всему миру в 2023 году.

«Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции. Именно поэтому мы говорим, что в следующем году у нас могут возникнуть проблемы с наличием продовольственных товаров и с доступом к ним», — приводит The Hill слова ведущего экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с РФ в 2021 году

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что могла бы подтолкнуть Европейский союз к диалогу с президентом России Владимиром Путиным после его встречи с главой американского государства Джо Байденом в Женеве в июне 2021 года. Однако ее позиции в Европе в связи с предстоящей отставкой были ослаблены, передает РИА Новости со ссылкой на ее интервью на телеканале Phoenix.

По ее словам, в тот момент европейской стороне следовало попытаться вовлечь президента России в диалог.

«Я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь», — рассказала Меркель и добавила, что несколькими годами раньше она бы смогла настоять на своей позиции и подтолкнуть ЕС к диалогу.

Доллар рухнул

Во второй половине дня среды, 8 июня, рублю удалось еще больше укрепиться к доллару. Курс американской валюты упал до 60 рублей впервые с 26 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.

На открытии торгов доллар поднялся до 61,25 рубля, затем курс начал падать.

Банк России с 8 июня повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц - резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

Военный эксперт назвал две новые задачи спецоперации на Украине

Перед российскими военными стоят еще несколько основных задач в рамках спецоперации на Украине. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По словам специалиста, ВС РФ вскоре завершат очередной этап спецоперации на Украине, он закончится ожесточенными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнется новое крупномасштабное наступление.

«В первую очередь им предстоит завершить наступательную операцию в Донбассе. Она уже идет к окончанию», — пояснил Шурыгин.

В Думу внесли закон о непризнании независимости Литвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") внес в нижнюю палату законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

Как утверждает автор инициативы, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР".

"Также был нарушен закон СССР <…> "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов", - говорится в пояснительных материалах.

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

Мощный взрыв произошел в центре Донецка. Под массированный артиллерийский обстрел ВСУ попал район Дома правительства. Пострадали две женщины и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадал район Дома правительства в Донецке. Уже известно, что пострадали две женщины и ребенок. Детали инцидента в настоящий момент уточняются.

Появились неожиданные подробности в деле о краже 40 млн из обменника

Дело о краже 40 млн рублей в обменном пункте Москвы становится все более запутанным. Как выяснилось, деньги украла не женщина, а мужчина. А сам обменник оказался поддельным. Подробности инцидента выяснил Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что в обменном пункте в Северном Тушине Антон Муравьев и некий Георгий передали кассиру 40 млн рублей для обмена на валюту. Однако через какое-то время мужчины выяснили, что кассир скрылся вместе с деньгами.

Полиции потерпевшие сообщили, что в обменном пункте, где они хотели поменять крупную сумму денег, находилась девушка. Однако выяснилось, что это был мужчина. Это стало понятно, когда полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения. Почему мужчины «перепутали» пол кассира, пока непонятно.

У сестры Жанны Фриске случился рецидив онкологического заболевания

В семье Жанны Фриске произошла еще одна беда. У двоюродной сестры покойной певицы случился рецидив онкологического заболевания. У Татьяны Гончаренко обнаружены метастазы в позвоночнике и печени, она нуждается в срочной химиотерапии. Об этом рассказала сестра певицы Наталья Фриске, пишет «СтарХит».

По ее словам, о болезни Татьяна узнала еще 11 лет назад. Благодаря ранней диагностике, рак удалось вылечить, однако теперь болезнь вернулась. Врачи заявляют, что у женщины почти нет шансов.

«Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая...очень хочется помочь», — рассказала Наталья.

На Байкале произошло мощное землетрясение

В акватории Байкала произошло сильное землетрясение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 8,4 балла. В городах Иркутской области ощущались толчки интенсивностью до 5 баллов.