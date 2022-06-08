Госдеп оценил перпективы урегулирования украинского конфликта

Власти США пока не видят признаков скорого дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Ее слова приводит «РИА Новости».

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«К сожалению, мы считаем, что пока урегулирование конфликта на Украине путем дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем. Для этого понадобится время», — сказала Донфрид.

Она добавила, что на данном этапе США не видят добросовестного подхода со стороны России к переговорам по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.