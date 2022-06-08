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7 минут назад

В Госдепе не видят признаков скорого урегулирования конфликта на Украине

Елена Прошина

Власти США пока не видят признаков скорого дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Ее слова приводит «РИА Новости».

Госдеп оценил перпективы урегулирования украинского конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, мы считаем, что пока урегулирование конфликта на Украине путем дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем. Для этого понадобится время», — сказала Донфрид.

Она добавила, что на данном этапе США не видят добросовестного подхода со стороны России к переговорам по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Стоит отметить, что представители официального Вашингтона уже не в первый раз заявляют, что спецоперация может растянуться «на многие месяцы».

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