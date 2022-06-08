Президент Бразилии усомнился в легитимности Байдена

«Я не буду вдаваться в суверенные вопросы другой страны, но у [экс-президента США Дональда] Трампа дела шли очень хорошо. Мы не хотим, чтобы это произошло в Бразилии», — сказал Болсонару, когда его спросили, считает ли он победу Байдена в президентской гонке сфальсифицированной.