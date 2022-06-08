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4 часа назад

Президент Бразилии Болсонару усомнился в легитимности Байдена

Газета.Ruиещё 1

Президент Бразилии Жаир Болсонару поставил под сомнение легитимность победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Его слова прозвучали за два дня до того, как политики должны встретиться на «Саммите Америк» в Лос-Анджелесе. Слова политика приводит агентство Bloomberg.

Президент Бразилии усомнился в легитимности Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не буду вдаваться в суверенные вопросы другой страны, но у [экс-президента США Дональда] Трампа дела шли очень хорошо. Мы не хотим, чтобы это произошло в Бразилии», — сказал Болсонару, когда его спросили, считает ли он победу Байдена в президентской гонке сфальсифицированной.

Болсонару также заявил о широкомасштабном мошенничестве на выборах 2020 года в США.

Отвечая на вопрос о высказываниях Болсонару, высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал Bloomberg, что Бразилия и США имеют значительный набор общих интересов и опасений, но также имеют некоторые разногласия.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару подал жалобу на судью Александра де Мораеса за предполагаемое злоупотребление властью

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