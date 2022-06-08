Страны ЕС истощили свою казну из-за помощи Украине

События на Украине истощают казну Евросоюза, Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше запланированного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.

«Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность», — сказал он.

В Financial Times отметили, что с конца февраля страны Евросоюза выделили на разные виды поддержки Украины уже свыше четырех миллиардов евро. В 2023 году Еврокомиссия предложила сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро, но в зависимости от потребностей Киева его размер могут увеличить осенью.