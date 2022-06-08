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32 минуты назад

Страны ЕС истощили свою казну из-за помощи Украине

Елена Прошина

События на Украине истощают казну Евросоюза, Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше запланированного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.

Страны ЕС истощили свою казну из-за помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность», — сказал он.

В Financial Times отметили, что с конца февраля страны Евросоюза выделили на разные виды поддержки Украины уже свыше четырех миллиардов евро. В 2023 году Еврокомиссия предложила сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро, но в зависимости от потребностей Киева его размер могут увеличить осенью.

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