В ПМР заявили о возможных планах Румынии в отношении Молдавии

«Румыния может попытаться воспользоваться ситуацией на Украине и вокруг Украины. Они могут скоординировать свои действия с поляками, ведь существуют слухи, что их войска могут занять при благоприятном сценарии западные территории Украины. В нынешней ситуации Румыния и Польша могут попытаться урвать свой кусок пирога», — считает парламентарий.