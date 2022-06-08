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34 минуты назад

В ПМР заявили, что Румыния может воспользоваться ситуацией на Украине для захвата Молдавии

Газета.Ru

Депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что Румыния может воспользоваться ситуацией на Украине ради удовлетворения своих территориальных амбиций.

В ПМР заявили о возможных планах Румынии в отношении Молдавии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Румыния может попытаться воспользоваться ситуацией на Украине и вокруг Украины. Они могут скоординировать свои действия с поляками, ведь существуют слухи, что их войска могут занять при благоприятном сценарии западные территории Украины. В нынешней ситуации Румыния и Польша могут попытаться урвать свой кусок пирога», — считает парламентарий.

По мнению Сафонова, в Румынии не забыли о том, что в 1941-1944 годах в состав их страны входило побережье Черного моря, включая Одессу. По этой причине приднестровский депутат считает неверным говорить, что румынский экспансионизм сошел на нет.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон утверждал, что Румыния готовится политическим и военным путем присоединить Молдавию.

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