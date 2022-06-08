В Киеве заявили об ожидании «чуда» от НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде. Об этом он высказался во время пресс-конференции, передает ТАСС.

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Глава МИД заявил, что не ожидает от саммита НАТО каких-либо значимых решений по оказанию помощи Украине или по черноморской безопасности.

«Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО — это то, что там случится разве что чудо», — подчеркнул Кулеба.

Он также назвал безосновательной критику в свой адрес за обвинения НАТО в бездействии после начала российской спецоперации.

«Покажите, что сделал альянс? Оказалось, что нет таких решений», — добавил дипломат.