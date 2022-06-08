В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
38 минут назад

На Украине заявили об ожидании «чуда» от НАТО

Lenta.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде. Об этом он высказался во время пресс-конференции, передает ТАСС.

В Киеве заявили об ожидании «чуда» от НАТО
Фото: ReutersReuters

Глава МИД заявил, что не ожидает от саммита НАТО каких-либо значимых решений по оказанию помощи Украине или по черноморской безопасности.

«Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО — это то, что там случится разве что чудо», — подчеркнул Кулеба.

Посол США назвала условие вступления Украины в НАТО

Он также назвал безосновательной критику в свой адрес за обвинения НАТО в бездействии после начала российской спецоперации.

«Покажите, что сделал альянс? Оказалось, что нет таких решений», — добавил дипломат.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Североатлантический альянс намерен и дальше придерживаться позиции невмешательства в ситуацию на Украине. По ее словам, эта позиция военного блока будет оставаться неизменной, поскольку НАТО не хочет становиться стороной конфликта.

56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители