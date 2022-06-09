На Украине прокомментировали смертный приговор иностранным наемникам

Иностранные наемники, приговоренные к смерти в Донецкой народной республике (ДНР), являются военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и имеют статус комбатантов. Так прокомментировал решение суда спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РИА Новости.

Как заявил представитель МИД, на всех иностранцев, воюющих в составе ВСУ, согласно международному гуманитарному праву, распространяется статус комбатантов.

Комбатанты — это лица, которые входят в состав армии воюющего государства и могут принимать участие в боевых действиях. По закону, они имеют право на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки противника.

В Министерстве обороны России прибывших воевать с российскими войсками иностранных граждан не считают комбатантами. В ведомстве подчеркивают, что они прибыли на Украину зарабатывать на убийствах, а поэтому их ждет уголовная ответственность.