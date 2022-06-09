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12 минут назад

На Украине прокомментировали смертный приговор иностранным наемникам

Lenta.ruиещё 2

Иностранные наемники, приговоренные к смерти в Донецкой народной республике (ДНР), являются военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и имеют статус комбатантов. Так прокомментировал решение суда спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РИА Новости.

На Украине прокомментировали смертный приговор иностранным наемникам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил представитель МИД, на всех иностранцев, воюющих в составе ВСУ, согласно международному гуманитарному праву, распространяется статус комбатантов.

Комбатанты — это лица, которые входят в состав армии воюющего государства и могут принимать участие в боевых действиях. По закону, они имеют право на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки противника.

В Министерстве обороны России прибывших воевать с российскими войсками иностранных граждан не считают комбатантами. В ведомстве подчеркивают, что они прибыли на Украину зарабатывать на убийствах, а поэтому их ждет уголовная ответственность.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, а также действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя в ДНР. Защита намерена обжаловать приговор.

В мире,Шон Пиннер,Олег Николенко,Минобороны России,
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